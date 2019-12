Ertappter Dieb zückte in Einkaufszentrum Messer

Polizeischüler entwaffnete den Mann

Dort kam es schließlich zu dem Messer-Angriff. Der angehende Polizeischüler konnte den Aggressor entwaffnen, er wurde laut Polizei bis zum Eintreffen der Exekutive festgehalten. Der Beschuldigte war teilweise geständig.

Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung.