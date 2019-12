Das sind die 15 innovativsten Automarken der Welt

Top-Innovationen bei Mercedes

Für die Bewertung berücksichtigten die Experten für den Zeitraum 2016 bis 2019 die Zahl und die Qualität der Innovationen bei besonderem Fokus auf Weltneuheiten. Für Mercedes ermittelten sie 178 Technik-Neuheiten, darunter 77 Premieren. Herausgestrichen wird unter anderem das Elektrische SUV-Modell EQC. Außerdem u.a. das Unfallmeldesystem in der E-Klasse (das Schäden am geparkten Fahrzeug per SMS dem Besitzer meldet), das MBUX-Bediensystem in der A-Klasse, der Energizing Coach im GLE, oder auch Aerodynamik-Karosserie-Innovationen im CLA.