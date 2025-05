Papst Leo, übernehmen Sie!

Militäranalysten aus dem Dunstkreis des Kremls schwärmen bereits, dass bis Jahresende die vier Ostprovinzen der Ukraine vollständig erobert sind. Wladimir Medinski, der russische Verhandlungsführer in Istanbul 2022 und 2025, sagt es ganz offen: „Die Russen holen sich zurück, was ihnen gehört.“ (Er gibt dem Westen die Schuld an den 2022 abgebrochenen Verhandlungen.)