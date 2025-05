Kia EV2: So wird der coole, kleine Korea-Stromer

Was die Innenraummaterialien betrifft, gibt man sich deutlich gesprächiger. Kia will statt Kunststoff in Zukunft verstärkt biobasierte Werkstoffe in den Innenräumen seiner Autos einsetzen. Dafür arbeitet das Unternehmen mit Partnern wie Bcomp, Simplifyber und Biomyc zusammen. Der Kia Concept EV2 zeigt erste Lösungen für die vermehrte Verwendung nachhaltiger Materialien zeigt, wie Nathalie Bucher, die dafür verantwortliche Designerin, oben im Video erklärt.