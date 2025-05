Dänemark holt letztes WM-Viertelfinal-Ticket

Mit einem 2:1-Sieg in Herning nach Penaltyschießen im direkten Duell hielten die Dänen Deutschland hinter sich. Dänemark bekommt es als Gruppen-Vierter am Donnerstag mit Kanada zu tun. Die Gold-Favoriten sicherten sich in Stockholm mit einem 5:3-Erfolg gegen Schweden Rang eins in Gruppe A.