Topfit! Marcel Hirscher schuftet im „Paradies“

Wie geht's weiter?

Seine sportliche Zukunft ist weiter offen. Zuletzt deutete jedoch Österreichs einstiger Ski-Star, der inzwischen für die Niederlande an den Start geht und sich am 2. Dezember im Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hatte, jedoch eine Karriere-Fortsetzung an. An der Fitness werde es jedenfalls nicht scheitern …