Unfassbar! Fivers scheitern im Sieben-Meter-Werfen

Mehr Spannung geht nicht! Im zweiten Halbfinale der „Best-Of-Three“-Serie zwischen Hard und den Fivers geht es, wie schon am Samstag in die Verlängerung. In der Hollgasse wird alles noch einmal getoppt: Die Vorarlberger setzen sich nach dem Sieben-Meter-Werfen mit 51:52 durch und stehen im Endspiel. Im Video sehen Sie noch einmal alles zum Thriller!