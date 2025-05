Halbfinal-Wahnsinn endet für die Fivers im Drama!

„Sind untröstlich“

In der ersten Verlängerung stand’s zur Pause 36:36, am Ende 38:38. In der zweiten gerieten die Fivers bis zur Pause 40: 41 in Rückstand, dann sogar mit 41:44 – und doch gab’s am Ende mit dem 44:44 wieder ein Remis. Es folgte das erste Siebenmeterwerfen, wo Glätzl alles klar hätte machen können. Dann kam im zweiten das bittere Aus. „Wir sind alle untröstlich“, so Boss Tom Menzl. „So ein Ende haben wir uns alle nicht verdient.“