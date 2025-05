„Song Contest wäre Kraftakt, aber sicher möglich!“

Frage der Finanzen

Eines stellt VAZ-Chef Voak aber auch von Anfang an klar: „Alleine könnte ich die Austragung dieses Mega-Events in St. Pölten nicht finanzieren. Da müssten schon das Land und die Landeshauptstadt Interesse am Song Contest anmelden.“ Und das tun sie. Für Matthias Stadler, SPÖ-Bürgermeister der Landeshauptstadt, ist St. Pölten sowohl als Event-Metropole als auch touristisch „dazu in der Lage und sicherlich eine gute Adresse“. Allerdings seien im Fall des Falles noch viele Fragen zu klären.