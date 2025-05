Tor der Saison? 30-Meter-Strahl sorgt für Staunen

Im FA-Cup-Finale gegen Oliver Glasners Crystal Palace war Omar Marmoush mit seinem vergebenen Elfmeter noch der Pechvogel gewesen, am Dienstag spielte der 26-Jährige groß auf. In der 14. Minute nahm er sich im letzten Heimspiel von Manchester City in dieser Saison ein Herz und versenkte das runde Leder aus 30 Metern im Netz – sehenswert!