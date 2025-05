So leicht trickst man den Microsoft-Defender aus

Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte zu den ersten Aktivitäten bei der Ersteinrichtung eines Windows-PCs die Installation einer vernünftigen Viren-Schutzsoftware – zumindest ein Gratis-Scanner sollte es schon sein, viele griffen gleich zu renommierten Produkten mit laufenden Lizenzkosten. Seit Windows 10 ist das kein Muss mehr – der integrierte Microsoft-Virenschutz entpuppt sich in Vergleichstests regelmäßig als ausreichend. Was nicht heißt, dass der Gratis-Scanner fehlerfrei und ohne Risiken wäre: Bisweilen schlägt er falsch an, stuft Dienstprogramme als Schadcode ein – dann muss man ihn möglicherweise vorübergehend deaktivieren. Was einfacher ist, als manch einem Nutzer lieb sein wird – nicht nur für ihn selbst ...