Auf dem Land wächst die Sorge um die Hausärzte

„Mangelware“ am Land?

Könnte der so geschätzte Hausarzt allerdings am Land „Mangelware“ werden? Laut Umfrage der Ärztekammer orten hier etliche Betroffene Probleme: Fast 70 Prozent der Gemeindevertreter sehen die Versorgung ihrer Gemeinde durch fehlende Kassenärztinnen und Kassenärzte in den kommenden fünf Jahren gefährdet.