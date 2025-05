Tottenham gegen Manchester United ab 21 Uhr LIVE

So wie für Postecoglou ist das Europa-League-Finale auch für Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim der letzte Strohhalm. „Wir brauchen diesen Sieg für unsere Fans“, betonte der 40-Jährige, der als Spieler schon einmal in einem Europa-League-Endspiel stand. 2014 verlor er mit Benfica Lissabon in Turin gegen den FC Sevilla mit 2:4 im Elfmeterschießen. Diese bittere Erfahrung hallt bis in die Gegenwart nach. „Solche Spiele muss man gewinnen, sonst bleibt nichts als Traurigkeit“, erklärte der Portugiese.