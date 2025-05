Neue Parkfalle: Strafzettel für Laden von E-Auto!

Ein Klagenfurter nutzte die Sonntagsruhe, um sein E-Auto gemütlich an einer Ladesäule aufzuladen. Diese Stromtankstelle liegt am Rande eines Supermarktparkplatzes neben dem Südring. Der Ladevorgang dauerte von 12.14 bis 12.48 Uhr. So weit so gut. Zwei Monate später flatterte dem Autofahrer allerdings ein Strafzettel ins Haus!