1860-Rekordspieler & WM-Teilnehmer 1998 im Podcast

1860-Rekordspieler in der Bundesliga

Den längsten Zeitraum seiner Profi-Karriere verbringt er allerdings beim Erzrivalen 1860 München, wo er aktuell mit 238 Einsätzen Rekordspieler des Klubs ist. Mit den Löwen bestreitet er sogar einmal die Champions League Qualifikation, mit Werner Lorant trainiert Cerny unter einem der bekanntesten Trainer der damaligen Zeit. Im Nationalteam steht er übrigens bei der WM 1998 in Frankreich in zwei von drei Spielen in der Startelf – ein Erlebnis, an das er sich gerne zurückerinnert.



