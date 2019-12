„Blutminen“ in Afrika: Globale IT-Riesen verklagt

14 afrikanische Familien haben globale IT-Giganten, unter ihnen Apple, Google, Microsoft, Dell und Tesla, in den USA auf Schadensersatz verklagt, weil sie Kobalt aus kongolesischen „Blutminen“ für ihre Elektronik verwenden sollen. In diesen Minen sollen Kinderarbeit und Arbeitsunfälle an der Tagesordnung stehen. Die Familien klagen an: Obwohl die IT-Firmen wussten, dass in den Kobaltminen des Kongo Kinder sterben, habe man keine Anstalten gemacht, die Situation zu verbessern.