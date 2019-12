Die Bagger sind derzeit nur in Steyr gefragt

Merkur hilft im „Pro“ in Linz aus

Während in Steyr die Bagger und Baumaschinen angerollt sind, ist rund um das Pro-Kaufland in Linz alles ruhig. Ab Jänner führt Merkur den Lebensmittelmarkt samt Fleischerei, Konditorei und Bäckerei, der Rest bleibt weiter in der Verantwortung der Immobiliengruppe. „Wir sind keine Lebensmittelhändler, Merkur hilft uns da aus“, so Harisch, der nächstes Jahr mit der Entwicklung des „Pro neu“ beginnt. Frühestens 2021 werden genaue Pläne feststehen. Harisch: „Die Grundeigentümerin und Behörden spielen eine große Rolle.“