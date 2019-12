Landesbudget bringt Gemeinden frisches Geld

Bürgermeister Willi argumentiert, das Landesbudget ist zehnmal so groß wie das Stadtbudget, also sollte es die Stadt beim MCI mit 13 Millionen treffen und nicht mit 19.

Das ist eine Milchmädchenrechnung. Andere Städte wären froh um so eine Einrichtung. Ich will aber, dass das MCI in Innsbruck angesiedelt ist und ich will auch, dass man sich an Vereinbarungen hält. 2021 sollte der Spatenstich für das MCI erfolgen. Die Ausgaben im Sozialbereich steigen mit großer Dynamik, das Land hat aber das Glück, dass die dividendenfreien Jahre zu Ende gehen.