Bürger kämpfen um Bank im eigenen Ort

„Mehr als 40 Jahre lang bin ich schon Kundin der Sparkasse, und ich will es auch bleiben. Ohne Filiale in der näheren Umgebung hört sich der Spaß aber auf“, betont die betroffene Gaby R. Die 54-jährige Selbstständige ist mit ihrem Unmut nicht alleine. Gerade die ältere Bevölkerung brauche persönliche Unterstützung bei ihren Bankgeschäften: „Das kann man nicht so einfach mit Netbanking lösen!“