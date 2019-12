Erkältungsalarm - ziehen Sie sich jetzt warm an!

Für die wissenschaftliche Arbeit wurden einem Teil der Studienteilnehmer zweimal täglich die Füße gekühlt. Der anderen Gruppe blieb diese Prozedur erspart. Ergebnis: Im Kontrollzeitraum erkrankten fast dreimal so viele „Kaltfüßler“ an grippalen Infekten. Was zum Schluss führt, dass wir uns jetzt wirklich warm anziehen sollten