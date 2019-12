Wiener mit zwölf Pythons im Kofferraum gestoppt

Auf insgesamt zwölf, etwa 20 bis 80 Zentimeter lange Königspythons stießen die Beamten. Untergebracht waren die Reptilien teils in Plastikboxen sowie in Stoffsäcken, die wiederum in Styropor verpackt waren. In einer weiteren Box befanden sich eine Schachtel Heimchen - also Futterinsekten zur Versorgung der Schlangen - sowie ein Gecko.