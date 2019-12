Vorarlberger beim Pkw-Verladen tödlich verunglückt

Der 54-Jährige wollte am Nachmittag das Fahrzeug per Seilwinde auf den Anhänger verladen und dafür offenbar die Lenkung einstellen, so die Polizei. Dazu dürfte sich der Vorarlberger vermutlich durch die Tür in den Innenraum gebeugt haben, um an das Lenkrad zu gelangen.