Unfall-Lenker flüchtete nach Crash in Innsbruck

Beifahrerin erheblich verletzt

Laut Zeugenaussagen soll der auf der Leopoldstraße in Richtung Süden fahrende schwarze Pkw von einer männlichen Person gelenkt worden sein, der unmittelbar nach dem Unfall die Unfallstelle mit einem Hund am Arm in Richtung Süden verlassen hatte. Durch den Zusammenstoß wurde die 39-jährige österreichische Beifahrerein im Auto des Deutschen erheblich verletzt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.