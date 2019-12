Drogeriekette verbietet Angestellten das Trinken

Die Gewerkschaft will den Namen der Drogeriekette nicht nennen. Konkret heißt es in der Betriebsordnung, dass das Essen und Trinken während der Arbeitszeit nicht gestattet sei: „Hierfür stehen ausschließlich die Pausenzeiten zur Verfügung.“ Das gelte auch für das Kauen von Kaugummis. Ein weiterer Punkt dreht sich um Arztbesuche, die „grundsätzlich in die Freizeit zu verlegen“ seien: „Nur in dringenden Fällen kann der Arztbesuch während der Arbeitszeit erfolgen.“