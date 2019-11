Mercedes GLB: SUV-Version der B-Klasse? Von wegen!

AMG GLB - alle Achtung!

Aber wenden wir uns dem anderen Ende des Portfolios zu: Fast schon eine Überraschung ist die AMG-Version, mit vollem Namen Mercedes-AMG GLB 35 4matic. Weil eigentlich passt so eine Sportvariante nicht zwingend zu dem eher braven Familien-SUV. Könnte man meinen. Tatsächlich fährt sich das Topmodell ganz hervorragend. Klar, mit seinen 306 PS reißt der GLB 35 ordentlich an, und die 100 stehen schon nach gut 5 Sekunden am Tacho. Aber das Besondere ist, wie gut das doch ziemlich hohe Auto in schnellen Kurven liegt, wie verbindlich das adaptive Fahrwerk arbeitet und was für einen guten Kontakt zur Fahrbahn die variabel übersetzte Lenkung bietet.