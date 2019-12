Rod Stewart: Ein Ritter blickt in den Rückspiegel

Gefühlsmensch

Der sinfonische Zuckerguss passt ganz gut zu Balladen wie „Sailing“ oder „I Don‘t Want To Talk About It“. Und natürlich ist Stewarts noch junge Stimme fantastisch - in dem empathischen, früh gegen Schwulenhass zu Felde ziehenden Protestsong „The Killing Of Georgie“ von 1976 sogar tief berührend. Aber man hätte schon gern gehört, was er mit seinem fragileren, reifen Gesang von heute aus den legendären Vorlagen macht. „Die Streicher geben den Liedern eine andere Farbe. Wenn das Orchester loslegt, stimmt mich das richtig sentimental“, sagt Stewart im Interview. Dass er ein sympathischer Gefühlsmensch ist, stellte der Modelleisenbahn-Fan in den vergangenen 20 Jahren immer wieder unter Beweis.