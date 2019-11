Wider Gewalt gegen Frauen: Ihr alle, zeigt Mut!

Häusliche Gewalt geht uns alle an, darin sind sich Frauen- wie Männereinrichtungen einig. Zivilcourage ist nach wie vor gefragt, etwa, wenn es in der Nachbarwohnung deutlich falsch zugeht. AÖF hat dazu etwa das Projekt „SToP“ in Wien gestartet, in dem gezeigt wird, wie man als Anrainer helfen kann.