„Doom“-Schöpfer will Superintelligenz entwickeln

„Ich habe beschlossen, es auszuprobieren, bevor ich zu alt werde“

„Wenn ich an alles zurückdenke, was ich im Bereich des Gaming, der Luft- und Raumfahrt (Carmack gründete im Jahr 2000 die Raketenbaufirma Armadillo Aerospace, Anm.) sowie der Virtual Reality getan habe, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, zumindest eine vage Vorstellung von den Lösungen gehabt zu haben, auch wenn sie unkonventionell oder unbewiesen waren. Ich habe mich manchmal gefragt, wie es mir mit einem Problem ergehen würde, bei dem die Lösung wirklich nicht in Sicht ist. Ich habe beschlossen, es auszuprobieren, bevor ich zu alt werde“, begründete der 49-jährige Carmack in einem Facebook-Posting seine Motivation, sich der Entwicklung einer Superintelligenz zuzuwenden.