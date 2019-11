Betrugsanklage gegen Tiroler Ex-EU-Abgeordneten

Die Schadenshöhe soll bei 409.956 Euro liegen, so die „Tiroler Tageszeitung“. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat rechtskräftig Anklage gegen den Ex-Abgeordneten, mittlerweile Direktor des Tiroler Verbindungsbüros der Europaregion Tirol in Brüssel, und den damaligen Berater, einen rumänischen Staatsbürger, erhoben. Der Prozess wird am Landesgericht Innsbruck stattfinden, bestätigte das Gericht. Er soll Anfang kommenden Jahres über die Bühne gehen. Im Fall einer Verurteilung drohen den Angeklagten ein bis zehn Jahre Haft.