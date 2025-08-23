Mentale Probleme: Professionelle Hilfe für Zverev

Nach seinem Ausscheiden gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon hatte Zverev berichtet, dass er sich mental in einem Loch befinde und es schwierig für ihn sei, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden. Der Deutsche sprach von einem Gefühl der Einsamkeit in seinem Leben und fehlender Motivation auf und neben dem Platz. Möglicherweise brauche er erstmals in seinem Leben eine Therapie. Zudem kündigte er an, dass sich etwas bei ihm ändern müsse, was nicht notwendigerweise mit Tennis zu tun habe.