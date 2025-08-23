Meghan wird bei surfendem Harry ganz wuschig

Mieser Netflix-Deal für Sussexes

Wer von den Sussexes nicht genug bekommen kann, der darf sich freuen. Denn in wenigen Tagen startet die zweite Staffel der Netflix-Show „With Love, Meghan“. Auf dem Streaming-Giganten wird es auch künftig Inhalte der Exil-Royals geben. Nach Auslaufen des Mega-Millionen-Deals, den Harry und Meghan im Jahr 2020 unterzeichnet hatten, schlossen die beiden im Sommer erneut einen Vertrag mit Netflix ab.