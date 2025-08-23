Vorteilswelt
Drama im Lechtal

Motorrad-Polizist rutscht in Gegenverkehr – tot

Tirol
23.08.2025 10:19
Eines der Bikes wurde von der Straße geschleudert.
Eines der Bikes wurde von der Straße geschleudert.(Bild: ZOOM Tirol)

Fürchterlicher Unfall am Freitagnachmittag in Elmen im Tiroler Lechtal! Ein 52-jähriger Deutscher stürzte mit seinem Motorrad und schlitterte in den Gegenverkehr. Er prallte gegen ein entgegenkommendes Auto und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 52-Jährige war als Mitglied einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern in Elmen auf der Lechtalstraße aus Richtung Stanzach nach Steeg unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann zu Sturz.

Er schlitterte auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw. „Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag“, schildert die Polizei. Beim Verunfallten soll es sich nach Angaben der APA um einen Motorrad-Polizisten handeln. 

(Bild: ZOOM Tirol)

Ein weiteres Mitglied der Gruppe, ein 46-jähriger Deutscher, bremste nach dem Unfall stark ab und kam ebenfalls zu Sturz. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

Motorräder in Fluss
Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte verbracht. Ein Motorrad rutschte bei dem Unfall in den Lech. Das zweite Motorrad blieb kurz davor liegen. Die Motorräder und der Pkw wurden schwer beschädigt.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
