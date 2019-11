Drohnen im Vorbeiflug für Piloten kaum zu sehen

In der Nähe von Flughäfen sind Drohnen ein großes Sicherheitsrisiko - und können einer Studie zufolge von Piloten kaum oder fast gar nicht erkannt werden. Nur in drei von 22 Fällen seien in der Luft stehende Drohnen beim Vorbeiflug in geringer Höhe wahrgenommen worden, teilten Forscher der Oklahoma State Universität und der Embry-Riddle Luftfahrt Universität in Daytona Beach in Florida mit.