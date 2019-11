NÖ: Ähnliche Adressen verwirrten Postfuchs

„Hier im Ort gibt es die Anschriften Weinbergstraße und Am Weinberg“, schildert Leser Friedrich B. Die ähnlichen Adressen führen in Mautern (NÖ) immer wieder zu Problemen mit der Postzustellung. Obwohl die Namen der Empfänger freilich unterschiedlich sind, landen Poststücke bei der falschen Adresse. „Wir müssen unsere Post dann selbst untereinander tauschen. Außerdem kommt es oft vor, dass Pakete erst gar nicht zugestellt werden, sondern nur eine Benachrichtigung im Postkasten landet, die auch nur mangelhaft ausgefüllt ist“, ärgert sich Herr B. in seinem Schreiben an die Ombudsfrau.