Hashimoto: Wie Sie Nahrung als Medizin einsetzen Kopieren

Auch, wenn jeder Mensch einzigartig ist, „gibt es kalkulierbare und reproduzierbare Ernährungsstrategien, die bei den meisten Menschen anschlagen, die an Hashimoto-Thyreoiditis leiden“. Hierunter versteht man übrigens eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse attackiert wird. In den meisten Industrieländern, etwa in den Vereinigten Staaten, ist sie die häufigste Ursache für die Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose). Diese kann durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, „Nährstoffmangel, eine beeinträchtigte Stresstoleranz, eine verringerte Fähigkeit zum Toxinabbau sowie Probleme mit der Darmgesundheit und chronische Infektionen entstehen“, so Wentz.