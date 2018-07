Hashimoto & Co.: Ursachen erkennen und heilen

Für William ist das Schilddrüsenvirus für die der langen Liste der Schilddrüse zugeschriebenen Krankheiten verantwortlich. „Wer dieses Virus hat, laboriert entweder bereits an Schilddrüsenstörungen, oder sie bahnen sich an. Dieses Virus befällt auch nicht bloß die Schilddrüse. Zu dem Zeitpunkt, in dem es sie erreicht, befindet es sich bereits in seinem dritten Stadium und hat Ihnen schon früher Scherereien gemacht, auch wenn Sie nichts Auffälliges bemerkt haben sollten. Es löst außerdem Symptome und Störungen aus, die nicht mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht werden, und es könnte durchaus sein, dass sämtliche Ihrer Gesundheitsprobleme auf diesen Ursprung zurückgehen.“



Wie bekämpft man den Virus?

„Wenn man vom Schilddrüsenvirus befallen ist, sucht es sich einen Weg von der Blutbahn in die Lymphknoten und von da aus in Organe wie Leber und schließlich zur Schilddrüse, um letztlich aber auf das Zentralnervensystem überzugreifen.“ Erlebnisse wie eine Scheidung, Traumabewältigung oder eine Geburt sind häufige Auslöser, „die das Virus aus der Latenzphase in Angriffsbereitschaft übergehen lassen, sodass es zu Schilddrüsenstörungen kommt.“ Aber auch Quecksilber-, Schimmelpilz- oder Insektizidbelastungen oder ein Vitamin-B12-Mangel können als Auslöser fungieren.



Den Virus aushungern

Für William ist klar: Wer gegen diesen Virus kämpft, der darf ihn nicht füttern. Gluten, Eier, Rapsöl, Schwermetalle und Medikamente lassen den Virus jedoch hochleben, die „Schilddrüsen- und andere Virensymptome“ bleiben. Stehen diese - und andere Nahrungsmittel - regelmäßig auf dem Speiseplan, „schmaust das Virus, es gedeiht und entlässt reichlich Abfallstoffe, die ins Gehirn wandern, um dort den Verkehr der Neurotransmitter zu stören.“ Dem gegenüber aber stehen zahlreiche Lebensmittel, die das Virus erkämpfen. Artischocken, Äpfel, Bananen und bestimmte Nahrungsergänzungen etwa bieten dem Körper die Chance, sich wieder zu erholen.