Verein animalfriends: Ein Herz für Mensch und Tier

„Mit Geldspenden können wir das was gerade am dringendsten benötigt wird, und nicht als Sachspende vorrätig ist, kaufen. Auch kleinste Spenden helfen uns den Tieren und Menschen helfen zu können“, so Michael. Gespendet werden kann ganz einfach mittels Paypal über die Homepage oder per Überweisung an HYPO NÖ, Konto: animalfriends.at IBAN: AT10 5300 0027 5500 6176 Verwendungszweck: Praterstern. Die Ausgabe von Futter und Tierzubehör erfolgt jeden letzten Samstag im Monat am Praterstern in der Ladezone von Billa und sozialen Diensten unter der Schnellbahnbrücke.