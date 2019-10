„Meinungsfreiheit ist nicht Beleidigungsfreiheit“

Ein Blick in die Kommentare der „Krone“-Community zeigt, dass die Meinungsfreiheit vielen unserer Leser sehr wichtig zu sein scheint. Häufig scheint man sich auch nicht sicher zu sein, was genau denn nun als Hassposting gilt, wer darüber entscheidet und wo die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und Hassposting liegen. Wir haben unsere Leser nach ihrer persönlichen Erfahrung mit Hass im Netz gefragt. Auch hier sieht man, dass viele Leser anderen ihre Meinungsfreiheit zugestehen, selbst wenn sie persönlich mit Hasspostings in Verbindung kommen.