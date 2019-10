Kampusch: „Hassposter kommen aus dem rechten Eck“

„Besonders treffen mich diese persönlichen Anfeindungen, die mich und meine Familie betreffen, also die, die richtig tief gehen“, sagt Kampusch. Sie hat ihre Erlebnisse mit Hass im Internet in einem Buch niedergeschrieben. In „Cyberneider“ rechnet sie gleichzeitig mit ihren Gegnern im Netz ab. „Schrecklich“ findet sie den aktuellen Fall in den Niederlanden, der an ihre eigene Vergangenheit in Gefangenschaft erinnert: „Mich überrascht es nicht, weil es in anderen Kontinenten viele solcher Fälle gibt, von denen wir nichts wissen, wo das auch üblich ist.“