So schön wird „Red Dead Redemption 2“ am Gaming-PC

Am 5. November kommt Rockstars Wildwest-Epos „Red Dead Redemption 2“ auf den PC. Auf was für eine Grafikpracht sich die Gamer dort - in 4K-Auflösung und bei 60 Frames pro Sekunde, wenn der PC potent genug ist - einstellen dürfen, zeigen die Entwickler in diesem neuen Trailer. Zu den Verbesserungen zählen etwa höhere Sichtweite, realistischere Schatten, bessere Vegetations- und Felltexturen und vieles mehr.