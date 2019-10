Ein „magisches Trio“ sticht bei Salzburg heraus

Die Doppel-Sechs um Junuzovic und dem derzeit verletzten Bernede war ebenfalls ein Schlüssel für die bislang so grandiose Saison. Am Flügel wusste Okugawa zu beeindrucken. In der Abwehrkette hinterließen Farkas, Ulmer, Ramalho und Onguéné bislang den stärksten Eindruck. Noch ohne Fehler und stets sicherer Rückhalt: Goalie Stankovic!