Täter nutzen Handy-Gewinn als fieses Lockmittel

Einen Euro für „Versand“

Einen Euro sollen die vermeintlichen Gewinner abbuchen lassen, um den Versand und die Verpackung abzudecken, das Telefon kommt dann per Post geliefert. So lautet zumindest das Versprechen. Auch diese Forderung macht nicht jeden stutzig, und so erteilen die Betroffenen den Anrufern die Erlaubnis, das Geld von ihrem Konto abzubuchen.