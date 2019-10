Mehrheit will noch vor Weihnachten neue Regierung

Die Kanzlerin der Übergangsregierung, Brigitte Bierlein, hat bereits wenige Tage nach der Nationalratswahl ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass bis Weihnachten eine neue Regierung steht. Damit hat Bierlein ausgesprochen, was sich die Mehrheit der Österreicher wünscht und nun auch in einer aktuellen Umfrage bestätigt wird. Derzufolge wünschen sich nicht weniger als 60 Prozent unserer Landsleute einen Abschluss der Verhandlungen bis zum 24. Dezember. Am Zug ist nun vor allem der Wahlsieger ÖVP, der für kommende Woche „vertiefende Sondierungsgespräche“ mit SPÖ, Grünen und NEOS angekündigt hat.