Jugendliche lösten durch Notsignale Suche aus

Bergrettung und Notarzthubschrauber

Als er seinerseits mit Lichtzeichen antwortete, wurden von dort weitere Lichtzeichen in seine Richtung abgegeben. Da nun von einem in Not geratenen Bergsteiger ausgegangen werden musste, wurden die Bergrettung und der Notarzthubschrauber alarmiert. Die Besatzung des Hubschraubers konnte trotz intensiver Suche keine Personen feststellen. Erst die zu Fuß ausgerückten Bergretter fanden an der angegebenen Stelle zwei 17-jährige Burschen aus dem Bezirk Linz Land, die am Beginn des Bad Haller Steiges biwakierten.