Xperia 5: Sonys neue Kompaktklasse am Prüfstand

Die Hardware-Tabelle zeigt es schon: Gegenüber dem Xperia 1 macht man mit dem Xperia 5 kaum Abstriche. Die geringere Bildschirmauflösung hat in der Praxis keine Nachteile: Einzelpixel erkennt man auch mit Full-HD nicht, nebenbei spart die geringere Auflösung Strom. An den Vorzügen des HDR-OLED-Displays - satte Farben, starke Kontraste, auch für den Außeneinsatz adäquate Leuchtkraft - erfreut man sich auch beim Xperia 5. Vom lang gestreckten Bildformat profitiert man beim Surfen und passenden Videos. Darstellungsprobleme mit nicht an das exotischere Format angepassten Apps wären uns im Test keine aufgefallen.