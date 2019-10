„Pretty Fly For A Wifi“: Kuriose WLAN-Namen

Ob „I come from a LAN down under“, „Drop it like hotspot“ oder „Kauf dir Vorhänge“: Mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop werden WLAN-Netzwerke in der Nähe sichtbar. Sie verraten ebenso persönliche wie aufschlussreiche Dinge der WLAN-Eigentümer sowie mediale oder regionale Trends. Die Kommunikationsdesignerin Helen Stelthove reiste durch deutsche Städte auf der Suche nach den originellsten Ideen.