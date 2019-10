Konzern geklagt: Geld zurück für Ex-Zocker

155.000 Euro - so viel Geld hat, wie berichtet, ein ehemaliger Spielsüchtiger an illegalen Automaten in einem Wiener Spielcasino verzockt. Mit Hilfe der Grazer Anwältin Julia Eckhart hat er geklagt - und tatsächlich Recht bekommen, zumindest 155.000 Euro zurückzuerhalten. Der beklagte Konzern hat aber berufen. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.