Ghost Recon Breakpoint: Der Launch-Trailer ist da!

Ab dem 4. Oktober können Gamer in Ubisofts taktischem Open-World-Shooter „Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ auf PC, PS4 und Xbox One wieder in die Rolle der namensgebenden Spezialeinheit schlüpfen. Die verschlägt es diesmal auf die Insel Aurora, wo sich die Ghosts ihren ehemaligen, vom rechten Weg abgekommenen Waffenbrüdern gegenübersehen. Wir zeigen den offiziellen Launch-Trailer.