Pro IntelliMouse: Kultige Maus-Neuauflage im Test

Unaufdringlicher als die typische Gaming-Maus

Ein Pluspunkt, der auf die Pro IntelliMouse ebenso zutrifft wie auf den Rivalen Logitech MX518: Die neu aufgelegten Klassiker sind dank ihrer präzisen Sensoren und vielen Buttons zwar gut als Gaming-Maus geeignet, widersetzen sich aber dem Trend zum allzu aufdringlich-futuristischen Design mit ausladender Beleuchtung, fallen am Bürotisch also nicht so ins Auge.