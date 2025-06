Irre Bezos-Gruselpuppen schippern durch Venedig

Vier Aktivisten der Klimagruppe „Extinction Rebellion“ wiederum sind auf einen Kran vor dem Luxushotel Danieli in Venedig geklettert. Verkleidet als Robin Hood hängten sie ein Transparent mit Walt Disneys Robin Hood und der Aufschrift „Tax the rich to give back to the planet“ („Besteuert die Reichen, um dem Planeten etwas zurückzugeben“) auf, wie auf im Internet veröffentlichten Videos zu sehen ist.